Hugh Jackman chiarisce riguardo il suo ritorno nei panni di Wolverine

Con l'accordo tra i due studios ormai praticamente 'pronto', AICN ha spiegato che il ritorno di Hugh Jackman come Logan non è confermato ma è possibilissimo.

E cosi l'attore ha immediatamente risposto ai rumor e chiarito la sua posizione a riguardo, e svelato il suo pensiero nei confronti di questa possibilità: "E' interessante perché per 17 anni ho continuato a dire che sarebbe stato grandioso, mi sarebbe piaciuto vedere, in particolare, Wolverine insieme ad Iron Man e Hulk. Ed ogni volta che vedo un film sugli Avengers, mi sono sempre immaginato Wolverine in mezzo a loro che inizia a dargli dei pugni in testa. Ma era tutto un 'oh beh, non accadrà mai'. Ma quando ho letto la notizia dell'accordo è stato interessante, all'inizio, più che altro alle possibilità a cui avrebbe aperto e sul chissà cosa sarebbe accaduto... e ho pensato 'aspetta un attimo!'. Ma penso che, sfortunatamente, quel treno sia passato per me ma per qualcun'altro... mi piacerebbe vederlo come Wolverine lì in mezzo".

E voi vorreste vedere un nuovo attore nei panni di Wolverine in mezzo agli Avengers?