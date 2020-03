Hugh Jackman al centro di una bufera nel nuovo trailer di Bad Education

HBO ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di Bad Education, interessante pellicola con protagonista Hugh Jackman che promette un'avvicendante storia di corruzione. Potete trovare il filmato all'interno della notizia.

Basato su una storia vera, Bad Education racconta di "un'aspirante giornalista che inizia a seguire le tracce di un'appropriazione indebita nel distretto scolastico di Roslyn, a Long Island, dopo che l'assistente sovrintendente commenti un errore cruciale che svela un sistema corrotto che va avanti da oltre un decennio. Il dottor Frank Tassone, interpretato da Hugh Jackman, è il sovrintendente del distretto che lo ha reso il quarto migliore dell'intero paese. È costretto a gestire la ricaduta di questo scandalo e tenta di proteggere gli altri - e se stesso."

Diretto da Cory Finley, il film vede nel cast anche l'attrice premio Oscar Allison Janney (Tonya) e Ray Romano (apparso di recente in The Irishman), per un'uscita prevista su HBO il prossimo 25 aprile. Secondo quanto riportato da Trailer Track, la data dell'arrivo del film su Sky Atlantic in Europa è ancora da definire.

Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per degli approfondimenti sull'esordio alla regia di Cory Finley, vi rimandiamo alla nostra recensione di Amiche di Sangue.



