Hugh Jackman celebra l'amore: ecco la romantica foto in compagnia dei suoi amici a 4 zampe

San Valentino è appena trascorso ma l'amore vero va celebrato ogni giorno e questo ce lo ricorda benissimo Hugh Jackman che nelle scorse ore ha condiviso sui social una romantica foto in compagnia dei suoi due teneri amici a quattro zampe.

Dali e Allegra, questi i nomi scelti dall'attore per i cagnolini, appaiono tutti imbacuccati in un cuore disegnato sulla neve, a riprova delle gelide temperature che caratterizzano New York negli ultimi giorni. Lo stesso attore si mostra sorridente con un pesante cappotto, guanti e cappello mentre augura ai suoi cari follower un Buon San Valentino. Questa non è la prima volta in cui l'attore si mostra in compagnia dei suoi due teneri amici a 4 zampe e ogni volta che questo accade, il suo profilo è invaso di like e commenti di apprezzamento.

Sol qualche giorni fa Jackman si è mostrato in compagnia dei suoi cani e di sua moglie Deborra-Lee Furness in un'altra passeggiata in giro per la grande mela. In quel caso, l'attore ha parlato del Super Bowl e delle sue aspettativa tutte rivolte a Tom Brady, la star dei Tampa Bay Buccaneers prossima al ritiro.

Lo scorso anno invece, Hugh Jackman ha postato un ballo col suo bulldog ricevendo anche in quel caso molteplici commenti positivi. Insomma, la star di The Greatest Showman celebra l'amore in ogni sua forma, anche a quattro zampe.