Hugh Jackman fa boom di like sui social: ecco Wolverine in versione natalizia!

Nonostante abbia detto addio al personaggio da ormai più di tre anni, Hugh Jackman non ha mai smesso di omaggiare Wolverine, l'X-Man che ha interpretato nel corso di quasi vent'anni di carriera al cinema e che ha sempre conquistato l'amore dei fan della Marvel, che adesso temono il nome del sostituto che entrerà a far parte dell'MCU.

Nelle ultime ore, infatti, un Jackman galvanizzato dall'atmosfera natalizia, per quanto insolita possa sembrare in questo anno caratterizzato dalla pandemia di coronavirus, ha condiviso un'immagine che ritrae un action figure di Wolverine cui è stato posto sul capo un insolito cappellino a tema proprio natalizio. La reazione dei fan non si è fatta attendere e in poche ore il post su Twitter si è già guadagnato oltre 20mila like e quasi 900 retweet.

In precedenza, Hugh Jackman aveva parlato del futuro di Wolverine dicendosi sicuro che prima o poi la Marvel presenterà la sua versione del personaggio con un nuovo attore: "Sapevo che era arrivato il momento di lasciare il ruolo - non solo per me, ma per il personaggio" ha spiegato Jackman. "Il mio posto sarà preso da qualcun altro. È un personaggio troppo bello perché ciò non accada. È come se tornando a casa un amico ti dicesse, 'Hey è appena arrivato un nuovo DJ e la musica è fantastica, torni qui?' E tu rispondi 'Sembra bello ma... no. Se la cavano bene anche con qualcun altro'".

Jackman ha firmato la sua ultima apparizione nei panni del mutante in Logan - The Wolverine, l'acclamato film di James Mangold che ha chiuso definitivamente la storyline del personaggio nella saga degli X-Men.

Voi cosa ne pensate? Avete in mente qualche attore che potrebbe raccogliere l'eredità di Jackman? Fatecelo sapere nei commenti. Per farvi un'idea, qui potete trovare una fantastica fan art di Keanu Reeves nei panni di Wolverine.