Hugh Jackman e Blake Lively insieme sui social per bullizzare il povero Ryan Reynolds

Nelle scorse ore Blake Lively è diventata proprietaria di Betty Buzz, un'azienda che vende miscelatori per l'acqua frizzante, e con l'aiuto del perfido Hugh Jackman ha organizzato uno scherzo a suo marito Ryan Reynolds.

Come saprete forse la star di Deadpool, che ha recentemente bisticciato con Gerard Butler sui social, è uno sponsor di Aviation Gin, marchio alcolico che in passato ha posseduto e successivamente venduto per la bellezza di $610 milioni di dollari: l'attore continua di tanto in tanto a promuovere il prodotto, ma adesso che sua moglie Blake Lively si è messa sul mercato delle bevande con l'acqua frizzante, Hugh Jackman ne ha approfittato per mettere un bastone tra le ruote al suo acerrimo amico.

Prima ci ha pensato la stessa Blake Lively, che come potete vedere nel post in calce si è fatta fotografare con la sua acqua frizzante dicendo: "Beh, almeno non è la solita roba alcolica sponsorizzata da una celebrità", chiaro riferimento al gin di Ryan Reynolds, che si è sentito chiamato in causa e nel ricondividere il post della moglie ha scherzato: "Pare che quest'acqua frizzante si sposi benissimo col gin: coincidenza? cospirazione? Difficile dirlo." Insomma, l'attore di Deadpool in un primo momento ha incassato il colpo con eleganza.

Ma all'improvviso Hugh Jackman è intervenuto a gamba tesa con un video: "Questo intervento non è un per fare pubblicità e no, non mi è stato assolutamente chiesto di registrare questo video. L'ho fatto perché Blake Lively è un'artista di classe, e la sua nuova bevanda frizzante Betty Buzz è assolutamente deliziosa! Sei unica nel tuo genere, Blake. Sei divertente, creativa, e sei una santa per aver sposato quell'uomo. Mi dispiace", ha detto Jackman nel video, che ha subito attirato l'attenzione di Ryan Reynolds: "Questo non faceva parte dell'accordo quando ho comprato questo video su Cameo", ha scherzato l'attore nei commenti.

Per altri approfondimenti scoprite la data d'uscita di Free Guy in home-video.