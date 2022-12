Hugh Jackman avrà più muscoli che mai in Deadpool 3: 'Devo superare Ryan Reynolds'

Dopo aver promesso ai fan che Wolverine e Deadpool saranno nemici in Deadpool 3, una dinamica che certamente assicurerà tantissime risate, Hugh Jackman ha ammesso che lavorerà più sodo del solito per costruirsi il fisico di Logan.

Il motivo è semplice: superare il collega, amico e nemico Ryan Reynolds e avere una muscolatura migliore della sua. Parlando al podcast di Empire Film, infatti, l'attore ha dichiarato il suo addestramento per il ritorno di Wolverine sarà più faticoso che mai: "In questo periodo sto facendo otto spettacoli teatrali a settimana, quindi ho poco tempo per dedicarmi alla palestra, lo faccio solo tre volte a settimana. Ma non appena i miei impegni sul palcoscenico saranno finiti, il mese prossimo, ho già in programma sessioni di allenamento quotidiane, a volte anche due volte al giorno. E avrò sei mesi di tempo per per prepararmi prima delle riprese. Voglio che Wolverine sia migliore che mai, voglio avere la forma migliore di sempre. Ho solo un incentivo: battere Ryan Reynolds."

Le parole di Hugh Jackman, tra l'altro, confermano definitivamente la data di inizio delle riprese di Deadpool 3, che qualche giorno fa il regista Shawn Levy aveva messo in conto per maggio 2023. Il film, lo ricordiamo, ha una data d'uscita fissata per l'8 novembre 2024, in base al nuovo calendario Marvel Studios svelato ad ottobre.

