Hugh Jackman sarà in Avengers: Secret Wars 'solo per Tobey Maguire e Robert Downey Jr'

Dopo i recenti nuovi dettagli su Spider-Man 4 dei Marvel Studios e il possibile ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, in queste ore sono emerse ulteriori indiscrezioni sul futuro del Marvel Cinematic Universe, nello specifico riguardanti Avengers: Secret Wars e Hugh Jackman.

L'attore di Wolverine, che tornerà nei panni del famoso mutante degli X-Men nell'attesissimo Deadpool & Wolverine in uscita il prossimo luglio come unico titolo MCU del 2024 per il cinema, come forse saprete è in lizza per tornare anche in Avengers: Secret Wars, il maxi-crossover in uscita nel 2027 che concluderà la Saga del Multiverso dei Marvel Studios: ora, grazie a nuove voci di corridoio, forse conosciamo le condizioni che hanno spinto la star ad accettare quello che sarebbe un secondo ritorno in casa Marvel.

Stando al noto insider My time to shine hello, infatti, Hugh Jackman avrebbe già concordato con i Marvel Studios un ritorno nei panni di Wolverine anche per Avengers: Secret Wars, a patto però di poter lavorare fianco a fianco con Tobey Maguire e Robert Downey Jr per portare sullo schermo un crossover tra il suo Wolverine, il primo storico Spider-Man protagonista della trilogia di Sam Raimi e ovviamente Tony Stark/Iron Man: unire questo trio sarà possibile solo grazie al Multiverso, e il film Avengers: Secret Wars rappresenterà l'occasione perfetta per farlo.

Come forse ricorderete, My time to shine hello aveva anticipato che Hugh Jackman e Tobey Maguire sarebbero stati i protagonisti di Avengers: Secret Wars già in tempi non sospetti, e storicamente il suo 'curriculum da scooper' può vantare diverse anticipazioni poi rivelatesi corrette: le sue fonti ci avranno preso anche stavolta?

Non resta che aspettare per saperne di più...