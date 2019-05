Hugh Jackman e gli auguri per gli 80 anni di Ian McKellen durante lo show

Hugh Jackman probabilmente ha dovuto saltare la festa di compleanno di Ian McKellen per esibirsi nel suo one-man show, intitolato The Man, The Music, The Show. Ciò non significa dimenticarsi di celebrare il suo compagno di set nel franchise degli X-Men. E l'interprete di Wolverine non ci ha pensato due volte nel corso del suo spettacolo.

Nel corso del suo ultimo show alla Manchester Arena, Hugh Jackman ha ritagliato un momento per guidare il pubblico in un augurio molto emozionante per McKellen; 50.000 persone hanno cantato 'Happy Birthday' per l'attore.

"Mi dispiace di non essere alla tua festa, Ian" ha dichiarato Hugh Jackman in un video Instagram che ripreso il momento "Ma penso che potrei infastidire 50.000 persone. La folla, insieme alla voce di Jackman, ha intonato subito dopo la canzoncina d'augurio per l'interprete di Gandalf.

Il video si è concluso con un bacio di Jackman e un messaggio finale per il collega:"Ti voglio bene, amico mio. Buon compleanno!".



Hugh Jackman non è stato l'unico amico illustre di Ian McKellen a inviargli un messaggio d'augurio. Fra i tanti anche Patrick Stewart, che ha pubblicato un'immagine del suo matrimonio che lo ritrae insieme a Ian McKellen e alla moglie, Sunny Ozell, con una didascalia:"Buon 80° compleanno, auguri a Ian McKellen. Io e Sunny siamo grati per tutto il tuo affetto nel corso degli anni, sia come caro amico, ministro del nostro matrimonio, che come collega sullo schermo e sul palcoscenico. Post Scriptum, Sunny dice che sei bellissimo con il completo".

Ian McKellen fu a Roma ospite della Festa del Cinema nel 2017, dove tenne una masterclass molto seguita. Come dichiarato recentemente, Ian McKellen vorrebbe essere Gandalf anche nella serie Amazon de Il signore degli anelli.