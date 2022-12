Hugh Jackman augura buon Natale ballando con la moglie...e Ryan Reynolds!

Per festeggiare al meglio il Natale e augurare le buone feste a tutti i suoi fan, Hugh Jackman ha pubblicato su tutti i suoi profili social un video che lo ritrae insieme alla moglie mentre ballano sulle note di Finesse di Bruno Mars in compagnia di un ospite "speciale".

L'amichevole "faida" tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds continua anche a Natale. L'attore ha sfoggiato le sue abilità di ballerino insieme alla moglie Deborah-Lee Furness per fare gli auguri ai suoi fan e per prendere giocosamente in giro il collega. Nel video, infatti, in secondo piano, si nota chiaramente un cartonato di Ryan Reynolds che fa "compagnia" alla coppia nel corso della coreografia. Un divertente augurio, condito da un goccio di satira e divertimento.

Recentemente Reynolds ha svelato il perchè del suo "odio" verso Hugh Jackman. I due hanno condiviso il set per la prima volta in occasione dell'uscita di Wolverine - Le Origini, pellicola standalone sul mutante dagli artigli d'adamantio che ha mostrato una delle versione di Deadpool più odiate dai fan. Vedremo i due attori condividere nuovamente lo schermo in Deadpool 3 nel quale Hugh Jackman ritornerà nei panni di Wolverine.

Insomma, lo "scontro" tra i due attori che da anni alimenta giocosamente i social sembra non volersi fermare. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!