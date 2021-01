Hugh Jackman amante di Netflix: su Twitter vi consiglia cosa vedere

Per molti la sua figura è indissolubilmente legata a Wolverine al cinema, ma la carriera di Hugh Jackman è fatta anche di molto altro. Quando non è sul set, l'attore si trasforma anche in un attento spettatore, e se c'è qualcosa che gli piace particolarmente non esita a suggerirne la visione ai suoi follower sui social.

Ultimamente, come possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia, Hugh Jackman sembra essere stato particolarmente colpito da Pretend it's a city, una docuserie dedicata alla città di New York, in streaming su Netflix dallo scorso 8 gennaio. La serie è realizzata da Martin Scorsese e Fran Lebowitz, scrittrice, umorista e buona amica del regista del recente The Irishman.

In un video di una cinquantina di secondi, così, Hugh Jackman spiega: "Vi consiglio Pretend it's a city, è una fantastica serie, credo in sei parti, credo sia su Netflix, l'hanno fatta Scorsese e Fran Lebowitz". Un lavoro del genere, continua l'interprete di Wolverine, "mi ricorda quanto amo quella città, e che non devo mai camminarci guardando il mio cellulare. Devo guardare in alto, guardare in basso, guardarmi intorno..."

Tuttavia, aggiunge High Jackman, "Credo che Fran Lebowitz troverebbe il fatto di consigliare la serie attraverso i social così fastidioso e ripugnante... quindi scusami, Fran."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di Pretend it's a city.