Hugh Jackman ama le scene di sesso: 'Sono la chiave per un buon matrimonio'

Il matrimonio tra Hugh Jackman e sua moglie Deborra-Lee Furness è uno dei più longevi e solidi di Hollywood, con le due star convolate a nozze nell’ormai lontano 1996 e rimaste sempre uno di fianco all’altra nonostante la burrascosa vita sui set cinematografici. In un’intervista Hugh Jackman ha scherzato sul segreto per un matrimonio duraturo.

Hugh Jackman ha rivelato di essere stato vicino al ruolo di James Bond, lavoro che lo avrebbe portato sicuramente ad avere dei momenti di intimità sul set che, a quanto pare, non spaventano né l’attore australiano né sua moglie, capace di accettare la cosa come una semplice parte di quello che è il loro lavoro.

Scherzando con Ryan Reynolds, infatti, l’interprete di Wolverine ha rivelato: “Se ci sono scene di sesso io le faccio. Sono la chiave per un buon matrimonio”.

In effetti, però, non sempre certi tipi di scena sono stati facili da girare per Jackman, come quando si è trattato di baciare Nicole Kidman sul set di Australia: la stretta amicizia tra la Kidman e la Furness avrebbe reso il tutto un po’ imbarazzante per il protagonista di Deadpool 3, nonostante il pieno supporto dimostratogli dalla consorte.

Intanto l’attore sta per tornare nei panni del suo iconico personaggio proprio al fianco di Ryan Reynolds, e, in attesa di poterlo finalmente vedere con la tuta gialla tipica dell’eroe degli X-Men, vi lasciamo a uno sguardo da vicino ai duri allenamenti che Hugh Jackman ha dovuto sostenere per tornare nella parte di Wolvertine in Deadpool 3.