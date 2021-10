Hugh Jackman: 5 ruoli famosi che ha rifiutato, compreso James Bond!

Hugh Jackman non è certo solo Wolverine: la star di The Greatest Show ha avuto modo di interpretare più di un ruolo di successo nel corso della sua carriera, ma come sempre in questi casi anche al nostro Hugh non mancano i rimpianti. Quali sono, dunque, i migliori ruoli rifiutati da Hugh Jackman nel corso degli anni?

Partiamo dal caso più eclatante, vale a dire quello di James Bond: Jackman rifiutò infatti il ruolo di 007 nel reboot del franchise che qualche anno dopo sarebbe poi arrivato in sala con il nome di Casino Royale, non apprezzando particolarmente l'idea di non poter avere alcun tipo di controllo artistico sulla produzione.

Jackman si trovò più o meno nello stesso periodo a rifiutare anche il ruolo di Robert Langdon ne Il Codice da Vinci, spianando quindi la strada a Tom Hanks a causa di incompatibilità con gli impegni relativi agli X-Men; Van Helsing fu invece la causa del gran rifiuto a Il Fantasma dell'Opera, di Joel Schumacher, che probabilmente avrebbe potuto trarre beneficio dalla presenza di uno Hugh Jackman decisamente più a suo agio con la musica rispetto al collega Gerard Butler.

Il nostro avrebbe poi potuto soffiare a Richard Gere la sua parte in Chicago, ma decise di rifiutare ritenendosi troppo giovane per il ruolo: una decisione che l'attore stesso avrebbe poi ammesso di rimpiangere con tutto il cuore. Chiudiamo con un altro enorme successo di critica, vale a dire il Drive di Nicolas Winding Refn: prima di Ryan Gosling, infatti, era proprio Hugh Jackman il prescelto per il ruolo del protagonista!

In quali di questi film avreste preferito vedere l'ormai ex-Wolverine? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, proprio Hugh Jackman è incappato in uno strano inconveniente a tema Frozen.