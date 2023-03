Hugh Grant spietato: 'Ho sentito cani abbaiare meglio di come canti Drew Barrymore'

Hugh Grant è tornato a parlare del film Scrivimi una canzone del 2007, criticando con ironia pungente la performance canora di Drew Barrymore, sua partner nella commedia romantica diretta da Marc Lawrence.

La carriera decennale di Hugh Grant è sicuramente ricca di aneddoti divertenti e curiosi come dimostrato dalla vicenda del copione rubato durante le riprese di The Gentleman che ha costretto l'attore a cambiare il suo modus operandi sul set.

A proposito di curiosità, parlando a Wired in una recente intervista la star ha ricordato i momenti sul set di Scrivimi una canzone in cui lui e la Barrymore furono chiamati a cantare: “Mi hanno un po’ aiutato utilizzando l’Auto-Tune, ma non quanto altri. Drew Barrymore era nel film insieme a me e non credo si preoccuperebbe troppo se io dicessi che il suo modo di cantare è semplicemente terribile. Ho sentito dei cani abbaiare meglio di come lei canti”.



Quindi Grant ha spiegato come dopo essere stata sistemata in post-produzione grazie agli strumenti utili in tal senso, la performance dell’attrice non avesse affatto sfigurato rispetto alle premesse: “Drew alla fine è risultata meglio di me, perché lei ha cuore, voce e rock and roll”.



Altre dichiarazioni quasi surreali dell’attore di Notting Hill, dunque, dopo lo strano siparietto che ha visto coinvolto Hugh Grant in un’intervista durante la notte degli Oscar e che ha stuzzicato la curiosità degli addetti ai lavori e dei fan.