Hugh Grant spiega perché non ha voluto stringere la mano a Sajid Javid

Non se le sono mandate a dire Hugh Grant e Sajid Javid: la mancanza di simpatia tra l'attore e l'attuale Cancelliere dello Scacchiere del governo Boris Johnson è un fatto ormai palese, ma la star di Notting Hill ha voluto chiarire i motivi della sua posizione al riguardo.

Ultimamente, infatti, Javid aveva avuto parole piuttosto dure nei confronti di Grant reo a suo dire di avergli rifiutato una stretta di mano perché, durante il mandato di Javid come Segretario di Stato per la Cultura, questi avrebbe rifiutato di aiutare alcuni amici dell'attore nell'ambito della campagna Hacked Off contro le ingerenze dei media nella vita dei privati cittadini.

Grant, pur non negando il fatto, ha voluto chiarire la sua posizione tramite un portavoce: "Le parole di Grant furono: 'Se non ti dispiace, preferirei non stringerti la mano perché sei stato scortese e sprezzante nei confronti delle vittime di abusi della stampa quando eri Segretario per la Cultura'. Hugh ci tiene a specificare che le vittime in questione non erano celebrità, ma persone comuni che avevano subito tragedie familiari e la cui privacy era stata invasa dalla stampa" sono state le parole con cui Grant ha voluto spiegare il suo atteggiamento poco conciliante nei confronti di Javid.

Nessun favoritismo nei confronti di amici, dunque, come invece l'ex Segretario per la Cultura aveva lasciato intendere: chissà, a questo punto, se Javid vorrà nuovamente replicare o se la questione sarà lasciata cadere.