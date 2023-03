Hugh Grant e lo scatto d'ira sul set di Dungeons & Dragons: 'Ho fatto una roba alla Bale'

Hugh Grant, che interpreterà Forge Fletcher nel film di prossima uscita Dungeons & Dragon - L'onore dei ladri, ha spesso avuto problemi nel gestire la propria rabbia, ma sembrerebbe che sul set della nuova pellicola abbia davvero toccato il fondo...

"Ho perso la pazienza con una donna già nel mio primo giorno di lavoro" ha dichiarato Grant a Total Film (tramite Yahoo! Entertainment). "Pensavo fosse una dirigente dello studio che avrebbe dovuto sapere molte più informazioni. Poi si scopre che una donna del posto estremamente simpatica, e che era l'accompagnatrice di una giovane attrice. Terribile. Quante dannate umiliazioni..." Non è certo la prima volta che l'attore di Quattro matrimoni e un funerale e Cloud Atlas si apre in dichiarazioni simili: "Dopo la quarantena non sopporto più i miei figli", ha confessato Hugh Grant.

Ha inoltre aggiunto: "Ho fatto una roba alla Christian Bale", riferendosi a quando l'attore di Terminator: Salvation urlava al direttore della fotografia Shane Hurlbut: la scena è infatti trapelata sul nastro, ma Bale, parlando dell'accaduto, ha definito la sua reazione come "insolita" e capace di impartirgli una "grande lezione di vita".

E non è certo la prima volta che Grant si comporta in questo modo, stando a un'intervista precedente: "Ho avuto un sacco di scatti d'ira nel backstage [di The Daily Show]. Sembrerebbe che io abbia un attacco di nervi all'incirca una volta l'anno". Lo stesso è accaduto durante le riprese de Il diario di Bridget Jones. A commentare l'accaduto è Sharon Maguire, la regista della pellicola: "Abbiamo scherzato sul suo capriccio delle 2:30. L'ho sperimentato diverse volte sulla mia pelle. Chiamavamo momenti simile come le nostre 'scenate'. Gli avrei detto: 'Vieni da mammina e dille cos'è andato storto oggi. Non siamo a casa di Mr. Rabbia. Non siamo a casa di Mr. Capricci'. E Hugh avrebbe risposto cose del tipo: 'Oh, Mr. Capricci sta tornando a farsi sentire. Mr. Capricci sta davvero male'", e cose di questo tipo.

Non ci resta che scoprire se la nuova pellicola sarà all'altezza delle aspettative: al riguardo, recentemente è stata svelata la durata di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri.