Hugh Grant ricorda: 'Per un film fui bloccato tra mesi in India con una diarrea esplosiva'

Nel corso delle riprese di un film possono capitare inconvenienti di vario genere: ne sa qualcosa Hugh Grant, che nel 1988 visse quella che possiamo sicuramente considerare come una delle peggiori esperienze della sua vita mentre era sul set di Una Notte a Bengali.

Come raccontato dallo stesso Grant nel corso di un'intervista, infatti, proprio all'inizio dei lavori sul film l'attore fu colto da una devastante diarrea che lo costrinse ad andare e venire dalla toilette praticamente per tutta la durata delle riprese (parliamo di circa tre mesi!).

"Restai lì per tre mesi e senza mai lasciare il bagno eccetto che per girare le mie scene. Dopodiché tornavo a rinchiudermi lì con la mia diarrea esplosiva" ha spiegato l'attore. Si tratta, comunque, solo di una delle tante disavventure affrontate dal nostro durante la sua carriera: recentemente, ad esempio, Grant ha parlato dell'arresto per atti osceni in luogo pubblico avvenuto ai tempi di Nine Months.

Grant ha poi ammesso di esser stato messo da parte da Hollywood a causa del suo pessimo carattere: "Cominciai a sviluppare un pessimo atteggiamento dopo Scrivimi una Canzone. Ne avevo abbastanza. Poi tornai nel 2009 per fare un altro film. Ma a quel punto non fui più io ad abbandonare Hollywood, ma Hollywood ad abbandonare me. Tutto d'un tratto i giorni in cui ero un attore strapagato per ruoli da protagonista erano finiti" ha spiegato la star di Notting Hill. Successo o no, comunque, siamo sicuri che il ricordo di quei giorni in India resterà sempre fin troppo vivo nella mente del nostro Hugh!