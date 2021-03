Hugh Grant ricorda: 'Ebbi un rapporto con una prostituta a causa di un mio film'

Nel 1995 Hugh Grant si dimostrò piuttosto avanti coi tempi, finendo coinvolto in uno scandalo non molto dissimile da quello che di lì a poco avrebbe visto protagonista l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton: ci riferiamo, ovviamente, alla volta in cui la star fu arrestata per aver ricevuto sesso orale in pubblico da una prostituta.

Il nostro Hugh, all'epoca colto in flagrante sulla Sunset Boulevard, è tornato proprio in questi giorni sull'argomento, adducendo il suo comportamento decisamente sopra le righe al fatto di aver appena assistito ad una sua orribile performance in un film prossimo all'uscita.

"Ero prossimo a lanciare il mio primo film hollywoodiano. Avevo delle cattive sensazioni al riguardo, così andai ad un'anteprima e tutti avevano recitato così bene, ma io ero stato talmente pessimo che non reagii nel migliore dei modi. Quindi cenai un po' alla Ken Russell [il regista britannico era un noto bevitore, ndr] e da lì poi una cosa tira l'altra" è stato il racconto della star di Notting Hill.

Per completezza d'informazione, il film che portò Grant a reagire in questo modo era Nine Months, commedia romantica che avrebbe poi ottenuto ottimi risultati al botteghino. A proposito di scandali e vita privata, comunque, sempre Hugh Grant ha recentemente attaccato i tabloid britannici per la loro eccessiva invadenza.