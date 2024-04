Hugh Grant patteggia in privato la causa legale col The Sun: cosa è successo

Hugh Grant ha preso parte all’ultima serie HBO The Regime con Kate Winslet, e l’attore ha recentemente concluso un accordo con il “The sun” dopo aver avuto alcuni problemi in precedenza con il tabloid.

L’ attore ha raggiunto un accordo nella sua causa sulla privacy contro News Group Newspapers (NGN), di proprietà di Rupert Murdoch, che controlla anche il tabloid The Sun. I termini specifici dell'accordo tra Grant e NGN sono rimasti riservati. La causa, che fa parte di un'azione legale più ampia che include personaggi come il Principe Harry, accusa la NGN di aver raccolto numerose informazioni illegali. secondo quanto riportato dalla BBC, I documenti del tribunale hanno rivelato che Grant ha affermato che i giornalisti di NGN hanno assunto investigatori privati per intercettare le sue comunicazioni telefoniche ed entrare illegalmente nella sua residenza.

Già vittima di hackeraggio telefonico, Hugh Grant ha criticato apertamente questa pratica invasiva, molto comune nella scena giornalistica britannica nei primi anni 2000. La sua causa era una delle tante che verranno giudicate dall'Alta Corte di Londra a partire da gennaio.

Ritornando alla carriera dell’attore, sapevate che Hugh Grant ha odiato partecipare alle riprese di Wonka? La star ha interpretato un Umpa Lumpa nella pellicola con protagonista timothée chalamet.

