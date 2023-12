Hugh Grant ha odiato ogni aspetto delle riprese di Wonka: intervista show della star

Il cast di Wonka, nuovo film della saga de La fabbrica di cioccolato dedicato alla storia delle origini di Willy Wonka, include anche il famoso attore inglese Hugh Grant, noto per la sua assoluta totale limpidezza in fatto di interviste.

Non a caso, parlando della sua esperienza sul set della produzione Warner Bros, che lo ha riunito al regista di Paddington Paul King e nel quale interpreta un Oompa Loompa, Hugh Grant ha ammesso candidamente di aver odiato ogni aspetto delle riprese di Wonka, che dal suo punto di vista non sono state esattamente comode, e nel giro di qualche battuta più o meno sgradevole sulla realizzazione del film ha trasformato la conferenza stampa per il film in un vero e proprio Hugh Gran Show: "Le riprese di questo film sono state come indossare una corona di spine, molto scomode davvero. Ho ripetutamente delle scenate, non ne potevo proprio più e volevo che tutti lo sapessero. E, francamente, quello che ho fatto con il corpo è stato terribile, ed è poi alla fine è stato tutto rimpiazzato da un animatore, quindi non ne capisco il senso."

Alla fine, tanto per ribadire il suo pensiero nel caso in cui non fosse stato abbastanza chiaro, quando gli è stato chiesto se ne fosse valsa la pena Hugh Grant ha risposto "non proprio", mentre gli altri membri del cast di Wonka seduti di fianco a lui continuavano a ridere. Più avanti nel corso della conferenza, Hugh Grant ha anche ammesso che "odio fare i film in generale", tuttavia avendo tanti figli ha bisogno di soldi. La cosa che ama, però, è che "alla fine diventa piuttosto divertente, scherzare con gli altri e provare nuove battute ogni volta".

