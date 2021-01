Hugh Grant di nuovo con Guy Ritchie dopo The Gentleman: i dettagli del film Five Eyes!

Il regista e sceneggiatore Guy Ritchie ha reclutato Jason Statham per il suo nuovo film Five Eyes, e stando a quanto emerso nelle ultime ore anche Hugh Grant sarà coinvolto nel progetto.

Deadline riporta infatti che la star di The Undoing, che ha avuto un ruolo saliente nell'ultimo film del regista The Gentlemen, è in trattative finali per unirsi al nuovo thriller d'azione di Ritche, attualmente noto come Five Eyes.

L'affare non è ancora concluso ma secondo le fonti è praticamente fatta, Grant si unirà ad un cast composto da Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett e Cary Elwes. L'attore inglese è fresco di nomination ai Critics Choice Award come miglior attore in una serie limitata per il ruolo in The Undoing.

Ritchie dirigerà e produrrà il film da una sceneggiatura scritta da Ivan Atkinson e Marn Davies (The Gentlemen, Wrath of Man), con revisioni apportate dallo stesso Ritchie. La storia segue un agente dell'MI6 (Statham) che viene reclutato da un'agenzia di intelligence globale per rintracciare e fermare la vendita di una nuova tecnologia di armi mortali che minaccia di destabilizzare l'ordine mondiale. Con riluttanza Fortune parte per una missione in giro per il mondo durante la quale dovrà usare tutto il suo fascino, il suo ingegno e la sua furtività per rintracciare e infiltrarsi nell'organizzazione miliardaria del trafficante d'armi. Il film sarà girato in Qatar e Turchia.