Hugh Grant e la frustrazione del figlio: 'Si è fatto del male a causa dello stress da DAD'

Lo stress causato dalle lezioni a distanza da casa obbligatorie in questo periodo di pandemia globale ed emergenza sanitaria, vista la chiusura delle scuole in quasi tutto il mondo ha portato a pesanti e gravi ripercussioni sulla salute mentale di alcuni studenti. Uno di questi è il figlio di Hugh Grant, il quale è arrivato a farsi male da solo.

L'attore britannico, nel corso di un'intervista con Drew Barrymore organizzata dai SAG-AFTRA Foundation Conversations at Home, ha rivelato che il figlio adolescente si è colpito al volto con una penna durante una lezione di matematica in casa. "Ho due figli adolescenti che a causa della chiusura delle scuole studiano da casa. Non si rendono conto di cosa gli sta succedendo. Oggi mio figlio si è colpito al volto di fronte a questo giovane tutor perché non riusciva a fare un semplice calcolo aritmetico, quindi si è colpito con una biro".

L'attore, a parte questo spiacevole episodio, ha detto che tutti si stanno godendo questo periodo in Turchia dove lo attendono le riprese di un progetto: "Il sole splende e non vedevamo il sole da un mesi. Per questo sono così rosso in volto in questa chiamata su Zoom, continuavo ad aggiustare l'illuminazione pensando: 'che mi è successo?'. Sono qui per girare un film e ho portato la mia famiglia per farli evadere da Londra e e mi sono goduto un po' di piscina col piccolo di tre anni tutto il giorno".

Grant ha avuto tre figli dalla moglie Anna Eberstein, sposata nel 2018, più altri due avuti dalla precedente partner Tinglan Hong. La precedente fidanzata, Elizabeth Hurley, ha dichiarato di parlare con Hugh quasi ogni giorno e che è la sua persona preferita quando si tratta di chiedere consigli su qualsiasi cosa.

Recentemente Grant è stato tra i protagonisti della serie The Undoing, di cui vi rimandiamo alla nostra recensione e per cui Grant ha ricevuto la nomination ai Golden Globes.