Hugh Grant: 'Dopo la quarantena non sopporto più i miei figli'

Ammettiamolo, la quarantena ha avuto effetti negativi su ciascuno di noi e sembra che anche le star del cinema non siano uscite indenni da questo periodo di isolamento. Su tutti, Anthony Hopkins sui social ha dato prova di questi effetti collaterali ma sembra che anche Hugh Grant non se la passi proprio benissimo.

L'attore che questa sera vedremo in tv con Professore per amore ha raccontato di essersi dedicato totalmente alla sua famiglia in questi mesi di pandemia ma, non sempre i rapporti con i suoi figli sono stati facili: "Sono un papà vecchio con bambini molto piccoli e una moglie molto esausta: la nostra filosofia è di sopravvivere di ora in ora. Non è sempre facile. Ho trascorso l'ultimo periodo entrando e uscendo dalla camera da letto dei bambini per fare loro 'shh' o dire loro altre parole con lo stesso significato, a volte anche poco gentili. Sono sfinito".

Nonostante tutto però Hugh Grant ha ammesso di dovere molto alla sua famiglia, che gli ha permesso di crescere come uomo e come attore: "Quando le persone mi dicono che sono sono cambiato come attore, ho sempre il sospetto che avere dei figli mi abbia aiutato molto a riuscirci. Perché all'improvviso, invece di essere un golfista di mezza età mezzo atrofizzato, sono diventato un uomo con una vita piena di amore. Amo mia moglie, amo i miei figli. E tutti loro amano me. All'improvviso, cosa molto insolita per un inglese, provo una miriade di emozioni. A volte è difficile tenerle a freno".

Insomma, i tempi degli eccessi sembrano ormai lontani per Hugh Grant.