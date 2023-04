Hugh Grant confessa:'Ecco l'unico film che cancellerei dal mio curriculum'

Hugh Grant è famoso per non avere peli sulla lingua, favorito da uno humour spiccatamente british che in alcuni momenti gli ha procurato diverse critiche, com'è accaduto anche alla Notte degli Oscar. Impegnato nella promozione del film Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, Grant ha partecipato al The Late Show with James Corden.

Nel corso della puntata, l'attore e la co-star Chris Pine - non perdetevi la nostra recensione di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri - sono stati coinvolti in un gioco chiamato 'Spill Your Guts or Fill Your Guts', ovvero 'Vuota il sacco o riempi le budella'.



Grant doveva nominare un film che toglierebbe dal proprio curriculum o in alternativa mangiare un po' di pasticcio di carne con maionese ai vermi! L'attore ha dichiarato di non trovare così complicata la sfida perché da decenni è allenato ad essere cattivo.



Hugh Grant ha scelto di nominare il film tv La bella e il bandito di John Hough del 1988, nel quale recita nei panni di Lord Lucius Vyne in un racconto cappa e spada:"L'idea era che avrei dovuto essere sexy. Un film low budget, orribile parrucca, costumi orribili, sembravo il vice Dawg. Non so se capita anche a voi ma io quando sono teso la mia voce sale di due ottave. Quindi, io, il vice Dawg saltavo giù dagli alberi quando una carrozza passava e dicevo 'Mani in alto!' È scadente... Ma mi scuso con tutti i miei meravigliosi colleghi".



Nel cast di quel film anche Oliver Reed, Lysette Anthony e Michael York. Qualche settimana fa ha fatto scalpore un'intervista a Hugh Grant alla Notte degli Oscar.