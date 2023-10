Hugh Grant compie 63 anni: 'Amore a prima vista? No, le donne vogliono soldi e potere'

Considerato uno dei più grandi sex symbol di Hollywood tra gli anni '90 e i primi 2000, Hugh Grant ha certo maturato un po' di esperienza dal punto di vista sentimentale: paradossalmente, però, quest'ultima sembra andare in direzione ostinata e contraria rispetto a quanto ci hanno insegnato buona parte dei film della star di Notting Hill.

L'attore che, non a caso, accettava i suoi ruoli solo per recitare con le attrici più belle e che oggi spegne ben 63 candeline ha infatti più volte espresso un parere decisamente cinico su amore e dintorni, dicendosi convinto della non esistenza di concetti come il colpo di fulmine e l'amore a prima vista (di nuovo, parliamo davvero del protagonista di Notting Hill?).

"Semplicemente non credo più all'amore a prima vista, nonostante io abbia basato la mia intera carriera su questo concetto. In base alla mia esperienza so che sono soldi, potere e carisma ad attrarre l'altro sesso. È qualcosa che ho sempre potuto sperimentare, anche con ottimi risultati" sono state le parole del nostro Hugh.

Un personaggio, insomma, decisamente più simile al Danny Cleaver di Bridget Jones che al Charles di Quattro Matrimoni e un Funerale! E voi, siete d'accordo con lui? Fatecelo sapere nei commenti!