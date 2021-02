Hugh Grant sul suo ballo in Love Actually: 'La scena più atroce della storia del cinema'

Per Hugh Grant non ci sono dubbi, la scena di lui che bella in Love Actually è la peggiore realizzata nella storia del cinema. L'attore che in quell'occasione ha interpretato il ruolo del Primo Ministro inglese non si è per nulla sentito a suo agio nel corso delle riprese, soprattutto perchè era per lui impossibile danzare da sobrio.

"Delle cose che ricordo di Love Actually, la peggiore è sicuramente la scena in cui danzo... Sospetto che sia la scena più atroce mai realizzata nella storia del cinema. Per me è orribile. Non è stato facile per un inglese 40enne girarla alle 7 del mattino, soprattutto essendo sobrio come una pietra".

Hugh Grant tra l'altro, ancora non si spiega come Love Actually possa essere una delle commedie romantiche più apprezzate di sempre e soprattutto come mai nonostante gli anni trascorsi resti così popolare: "Non capisco perché Love Actually sia ancora così popolare. Ogni Natale tutti lo guardano, il che potrebbe essere carino ma, dopo un po' annoia".

Di recente l'attore ha poi ammesso di non ricordare il finale di Love Actually e, questo ha generato non poco clamore nei fan più accaniti della pellicola. Secondo Hugh Grant sono infatti trascorsi troppi anni e ricordare con precisione come si siano concluse le vicende del film risulterebbe troppo difficile.