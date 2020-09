Hugh Grant, auguri alla star di Notting Hill e Quattro matrimoni e un funerale

Surreale ma bella. Potrebbe essere questa la frase che Hugh Grant accompagnerebbe alla lettura della sua lunga filmografia, proprio oggi che compie 60 anni. Oppure no, perché a dispetto dei ruoli da impacciato e timido ragazzo della porta accanto, Hugh Grant ha sempre dimostrato un discreto cinismo e una buona dose di determinazione.

Appassionato di recitazione sin da ragazzo, Hugh Grant inizia a lavorare principalmente in teatro, entrando a far parte di una compagnia e partecipando a qualche produzione televisiva. A lanciarlo cinematograficamente saranno due nomi importanti come Michael Radford - noto soprattutto per aver diretto Il postino, ultima interpretazione su grande schermo del compianto Massimo Troisi - James Ivory. Radford lo dirige in Misfatto bianco e Ivory lo vuole co-protagonista in un ruolo tutt'altro che semplice per un esordiente in Maurice. Entrambi i film uscirono nel 1987.



Grazie al successo di Maurice, Hugh Grant ottiene la Coppa Volpi alla Mostra di Venezia e nel 1992 viene scritturato da Roman Polanski per Luna di fiele.

L'exploit planetario risale al 1993, quando Mike Newell lo vuole protagonista della commedia cult Quattro matrimoni e un funerale, dove s'invaghisce perdutamente di Andie MacDowell.

Da quel momento è uno degli attori più richiesti nel panorama internazionale e l'interprete perfetto per una commedia romantica. Non disdegna Hollywood, recitando in Nine Months - Imprevisti d'amore e Mickey occhi blu, prima di replicare il successo del film di Newell recitando per Roger Michell in Notting Hill, al fianco di Julia Roberts.

Solo nel 2001 si scrolla l'immagine di bravo e ingenuo ragazzo grazie al ruolo del dongiovanni Daniel Cleaver ne Il diario di Bridget Jones, facendo impazzire Renée Zellweger.

Non abbandona mai la commedia, partecipando a titoli più o meno fortunati come Scrivimi una canzone, Che fine hanno fatto i Morgan? e Love Actually. Mostra il suo talento versatile anche in generi differenti, recitando per Ang Lee in Ragione e sentimento, per le sorelle Wachowski in Cloud Atlas, nell'action Operazione U.N.C.L.E., diretto da Guy Ritchie, e nella dramedy About a boy.



Hugh Grant è stato legato diversi anni all'attrice Elizabeth Hurley e all'ereditiera Jemima Khan. Ha avuto due figli dall'ex compagna Tinglan Hong e altrettanti dall'attuale compagna, la produttrice svedese Anna Elisabet Eberstein.



