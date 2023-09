Hugh Grant accettava i suoi ruoli... Per stare con le attrici più carine!

La schiettezza, oltre la recitazione, è tra le più grandi doti di Hugh Grant: l'attore, infatti, ha dichiarato di valutare le sceneggiature dei film a cui prendere parte in base a un criterio ben preciso. Spoiler: non era la qualità della scrittura, bensì la bellezza delle attrici!

Proprio questo motivo ha portato l'attore a rifiutare la sceneggiatura di Jerry Maguire, ruolo poi affidato a Tom Cruise che portò a casa persino un Golden Globe come miglior attore protagonista. Premio e circa 20 milioni di dollari sarebbero potuti andare a Hugh Grant se la voglia di lavorare con belle donne non avrebbe avuto la meglio sull'attore:"Sono riuscito a svendermi e a realizzare delle miniserie terribili ben pagate - ha detto Grant a Fresh Air di NPR - erano orribili e non sono mai state pubblicizzate come si deve ma sembrava divertente. C'erano delle attrici carine con cui volevo passare del tempo. Ho fatto cose per i motivi sbagliati". In tema di confessioni, Hugh Grant ha anche rivelato quale film cancellerebbe dal suo curriculum!

Ma sembrerebbe che, superato l'apice della sua carriera, l'attore abbia imparato dai propri errori: Hugh Grant è un Umpa Lumpa in Wonka, il nuovo film di Paul King con Timothée Chalamet nei panni del re del cioccolato.