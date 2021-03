Huge Shark, la risposta cinese a Paradise Beach: il primo trailer ufficiale

È in arrivo direttamente dalla Cina un nuovo film horror a base di squali e sopravvivenza, come poi testimoniano il poster e il trailer ufficiale di Huge Shark (aka Deadly Shark Beach), survival movie diretto da Huang Zhaosheng che si presenta come una sorta di "imitazione" del Paradise Beach con protagonista Blake Lively.

Questa la sinossi ufficiale del titolo:



"A causa dei forti cambiamenti nelle correnti oceaniche, l'attività degli squali si è intensificata vicino a un sito per le immersioni. Uno squalo affamato è pronto a muoversi, in attesa dell'opportunità di uccidere e mangiare. Il Dottor. Shen Xin è stato invitato a partecipare alla festa di compleanno di suoi cugino, dove rimane coinvolto nella farsa emotiva tra Zhou Tianming e He Wendy. I quattro si perdono nel luogo infestato proprio dagli squali e qui inizia una lotta spietata per la sopravvivenza, da parte dei protagonisti, e una caccia all'ultimo sangue per i predatori".



Nel cast del film troviamo Zhao Yihuan, Huang Thao, Hong Shuang, Luan Tian e Zhang Lei. L'uscita è prevista nelle sale cinematografiche cinesi per l'estate di quest'anno. Non c'è ancora nessuna informazione per il mercato europeo né americano.



Fateci come sempre sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.