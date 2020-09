Hubie Halloween, primo trailer ufficiale della commedia horror Netflix con Adam Sandler

Dopo averne avuto un primo assaggio grazie alla immagini pubblicata da Netflix, ecco che adesso questo intrigante Hubie Halloween con Adam Sandler si mostra nel trailer ufficiale, che rivela un progetto abbastanza stravagante e ovviamente nelle corde della Happy Madison dell'attore e produttore americano.

Figlio di un accordo recentemente prolungato tra la nota piattaforma streaming e Sandler, Hubie Halloween si presenta come una commedia tinta di giallo che vede il protagonista Hubie DuBois, operaio residente a Salem e generalmente deriso da tutti i suoi concittadini, trovarsi coinvolto in un caso di omicidio che tenterà di risolvere per far sì che gli abitanti della cittadina cambino finalmente opinione su di lui.

Nel cast, Sandler a parte, figurano star come Julie Bowen, Kevin James, Steve Buscemi, Rob Schneider, Noah Schnapp e il celebre cestista Shaquille O'Neal; alla regia troveremo invece Steven Brill, mentre la sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Adam Sandler e da Tim Herlihy.



Sembra una commedia senza infamia e senza lode con cui passare una serata in compagnia di strambi personaggi e un protagonista sui generis e particolare. Comunque sbarcherà su Netflix molto prima di Halloween, dato che il film uscirà sul servizio streaming il 7 ottobre, tra meno di un mese.



