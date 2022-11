Hubie Halloween, il film con Adam Sandler nella Top 10 Netflix due anni dopo l'uscita

Una sorpresa gradita per i fan di Adam Sandler nella Top 10 di Netflix. Hubie Halloween, uno degli ultimi progetti dell'attore, è entrato nella classifica dei film più visti sulla piattaforma, a distanza di due anni dall'uscita. Una scalata che stupisce soprattutto per le tempistiche, in relazione alla sua pubblicazione.

Il film con Adam Sandler è stato visualizzato per oltre 3,9 milioni di ore, piazzandosi al nono posto nella Top 10. Su Everyeye potete leggere la recensione di Hubie Halloween.

Occorre specificare che Hubie Halloween è stato pubblicato sulla piattaforma ben prima che nascesse la Top 10 settimanale dello streamer, tanto che Variety sottolineò come Hubie Halloween fosse uno dei titoli più visti sulla piattaforma sin dal suo debutto.



Diretto da Steven Brill, Hubie Halloween racconta la storia di Hubie Dubois, un cittadino di Salem che viene costantemente preso in giro dagli altri abitanti, giovani e anziani. Tuttavia, durante l'ultima ricorrenza di Halloween a Salem succederà qualcosa di strano e sarà proprio Hubie a prendere in mano la situazione e proteggere la città.



Il cast del film è ricco di star del calibro di Kevin James, Julie Bowen, Steve Buscemi, Maya Rudolph, Noah Schnapp e Rob Schneider.

Nel cast anche il compianto Ray Liotta, scomparso lo scorso mese di maggio.

Se ancora siete tra gli spettatori che non hanno visto Hubie Halloween, potete recuperare il film con Adam Sandler direttamente nella libreria di Netflix.