Hubie Halloween, ecco data d'uscita e foto ufficiali del film Netflix con Adam Sandler

Adam Sandler minacciò, ai tempi degli ultimi Oscar (quanto tempo sembra passato, vero?), che se non avesse ricevuto una candidatura per il suo Diamanti Grezzi sarebbe tornato a fare film brutti: la speranza è che non rientri tra questi Hubie Halloween, nuova collaborazione tra la star di Cambia la tua Vita con un Click e Netflix.

Figlio di un accordo recentemente prolungato tra la nota piattaforma streaming e Sandler, Hubie Halloween si presenta come una commedia tinta di giallo che vede il protagonista Hubie DuBois, operaio residente a Salem e generalmente deriso da tutti i suoi concittadini, trovarsi coinvolto in un caso di omicidio che tenterà di risolvere per far sì che gli abitanti della cittadina cambino finalmente opinione su di lui.

Nel cast, Sandler a parte, figurano star come Julie Bowen, Kevin James, Steve Buscemi, Rob Schneider, Noah Schnapp e il celebre cestista Shaquille O'Neal; alla regia troveremo invece Steven Brill, mentre la sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Adam Sandler e da Tim Herlihy.

Con un post su Twitter, dunque, Netflix ha finalmente annunciato la data d'uscita del film: Hubie Halloween debutterà sulla piattaforma il prossimo 7 ottobre e, nell'attesa, ci è stato concesso uno sguardo alle prime immagini ufficiali del film. Come alcuni di voi ricorderanno, Hubie Halloween era stato annunciato durante il maggio dell'anno scorso.