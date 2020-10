Hubie Halloween, Adam Sandler nel nuovo trailer del film Netflix

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di Hubie Halloween, nuova comedy con protagonista Adam Sandler che arriverà sulla piattaforma streaming dalla prossima settimana. Insieme al nuovo trailer, che mostra alcune scene inedite rispetto al trailer precedente, è stato distribuito anche il primo poster del film, diretto da Steven Brill.

Nonostante la sua devozione per la città natale di Salem e la sua festa di Halloween, Hubie Dubois (Adam Sandler) è preso in giro dai bambini e dagli adulti del paese. Ma quest'anno qualcosa di strano succederà durante la notte di Halloween e toccherà a Hubie salvare la festività. Dovrà convincere i cittadini che i mostri sono reali e solo lui potrà fermarli.



Hubie Halloween è un esilarante film per famiglie con un cast stellare composto da Kevin James, Rob Schneider, June Squibb, Kenan Thompson, Shaquille O'Neal, Michael Chiklis, Julie Bowen, Ray Liotta, Noah Schnapp, Steve Buscemi e Maya Rudolph.

Il film è prodotto da Happy Madison.

In questi giorni Adam Sandler ha svelato che gli piacerebbe girare un altro film con Drew Barrymore, dichiarando che all'attrice basterebbe chiamarlo per organizzare il progetto di un nuovo lungometraggio.

Su Everyeye potete scoprire tutti i prossimi film di Adam Sandler in programma, tra cui Hubie Halloween.

Sandler ha stupito critica e pubblico di recente con un ruolo piuttosto insolito per i suoi canoni nel film Diamanti grezzi, diretto dai fratelli Safdie.