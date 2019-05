Hubie Halloween: Adam Sandler nel nuovo film giallo di Netflix

Neanche il tempo di goderci il trailer ufficiale di Murder Mystery, nuovo film Netflix con Adam Sandler, ecco che arrivano notizie sul nuovo-nuovo film Netflix con Adam Sandler, intitolato Hubie Halloween.

Secondo il The Observer, il film - come si può prevedere dal titolo - avrà delle venature "horror" (sempre nei limiti della commedia alla Adam Sandler) e racconterà la storia di un misterioso caso di omicidio che avrà luogo durante la notte di Halloween nell’agghiacciante cittadina di Salem, in Massachusetts. Hubie (Sandler) è un operaio noto come lo scemo del villaggio, ma troverà il modo di far ricredere i suoi vicini quando si ritroverà ad indagare sull'omicidio.

L’attore si occuperà anche della produzione del progetto tramite la sua Happy Madison, e co-scriverà la sceneggiatura insieme a Tim Herlihy (Prima o poi me lo sposo). Le riprese inizieranno a Boston nel mese di luglio sotto la guida del regista Steven Brill, che ha collaborato in precedenza con Sandler in Little Nicky – Un diavolo a Manhattan (2000), Mr. Deeds (2002), The Do-Over (2016) e Sandy Wexler (2017).

Si tratta complessivamente dell'ottavo progetto basato sulla collaborazione Netflix/Sandler, dopo The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler, The Meyerowitz Stories, The Week Of e gli imminenti Murder Mystery e Uncut Gems, quest'ultimo che si contraddistinguerà dalle precedenti commedie, essendo un noir urbano diretto dai fratelli Safdie, i registi del pluripremiato Good Times.

