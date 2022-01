The Amazing Spider-Man 3, chi doveva essere il villain del film?

Abbiamo recentemente scoperto che Andrew Garfield tornerebbe per The Amazing Spider-Man 3, e questo ha riacceso le speranze dei fan, curiosi di vedere cosa c'era in serbo per il Peter Parker dell'attore. In particolare ci si chiede: quali sarebbero stati i villain del film? Ecco cosa sappiamo.

Come è stato rivelato dalla stessa Sony, i progetti per il Peter di Garfield erano decisamente ampi: il capitolo due, infatti, avrebbe dovuto lanciare un vero e proprio Spider-Verse. Avremmo dunque avuto altri due film di The Amazing, uno nel 2016 e uno nel 2018, due pellicole sui Sinistri Sei, e due spin-off, il primo su Venom e il secondo su The Gentleman. Un programma importante, che avrebbe portato sullo schermo moltissimi personaggi.

Nel terzo film, in ogni caso, le cose sarebbero diventate ancora più grandi. Come sappiamo l'azienda di Osborn è considerata una realtà che crea supercattivi, e probabilmente nel terzo capitolo Peter avrebbe provato a resuscitare persone dal passato, come Captain Stacy o Gwen. Ebbene, da quanto dichiarato sarebbe tornato quasi sicuramente (non per mano di Peter) anche Norman Osborn come main villain, nei panni di un nuovo Goblin. Con lui si dice che ci sarebbe stato anche Rhino. Molti avevano ipotizzato anche la presenza di Venom, per cui però ci sarebbe stato forse spazio in seguito. In ogni caso il secondo film aveva posto le basi per un glorioso arrivo dei Sinistri Sei, che probabilmente si sarebbe concretizzato in toto alla fine del terzo capitolo: Green Goblin, l'Avvoltoio, Rhino, Doc Ock, Kraven il Cacciatore e Mysterio. A questi si sarebbe in seguito unito anche The Gentleman in vista dei due film sui villain in programma.

Voi chi vi sareste aspettati di vedere nel film? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto tutti continuano a chiedersi: The Amazing Spider-Man 3 si farà?