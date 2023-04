Hristo Živkov, Mel Gibson ricorda l'attore di La passione di Cristo scomparso sabato

Mel Gibson, regista di La passione di Cristo, ha ricordato pubblicamente Hristo Živkov, scomparso sabato a Los Angeles a causa di una lunga malattia, e interprete dell'apostolo Giovanni. Živkov aveva da poco compiuto 48 anni. Il premio Oscar e star di Arma letale l'aveva scelto per uno dei personaggi più importanti del film.

"Il mio caro amico Hristo ha perso la sua eroica battaglia contro il cancro. Fino all'ultimo momento era pieno di speranza e il suo spirito era forte. Mi mancherà, ma so che le sue sofferenze sono finite e ha la beatitudine eterna. Dio lo protegga" ha dichiarato Gibson.



Živkov aveva interpretato l'apostolo Giovanni al fianco di Jim Caviezel e Monica Bellucci in La passione di Cristo, kolossal del protagonista di Braveheart - di recente Mel Gibson ha interpretato uno speaker in On the line - che incassò nel 2004 ben 612 milioni di dollari in tutto il mondo. Tra i due era rimasto un rapporto di profonda amicizia anche dopo la fine delle riprese.



Bulgaro di nascita, Hristo Živkov ha lavorato a diverse produzioni internazionali, a Hollywood e in Europa.

Tra i suoi ruoli più famosi spiccano Giovanni de Medici in Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi, presentato a Cannes, e Andrea nel film In memoria di me di Saverio Costanzo.



In Italia ha lavorato anche con Gabriele Salvatores, i fratelli Taviani e Renzo Martinelli. Qualche tempo fa Jim Caviezel dichiarò con convinzione che La passione di Cristo è il film più grande di sempre.