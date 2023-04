Howard the Duck, secondo Tim Robbins c'è bisogno del papero nell'MCU

Howard the Duck è noto per essere il primo adattamento cinematografico da un fumetto Marvel, tuttavia è considerato un flop sia critico che commerciale. Ma nonostante questo il film ha sempre avuto un posto nel cuore dei fan.

Dopo la clamorosa impresa vista in Spider-Man: No Way Home, che ha visto il ritorno sullo schermo delle versioni dell'uomo ragno interpretate da Tobey Maguire ed Andrew Garfield, il pubblico si chiede quali altri veterani potrebbero tornare in un prossimo progetto dei Marvel Studios.

La star del film Howard The Duck, Tim Robbins, ha recentemente vagliato l'ipotesi di un ritorno del personaggio, confermando di non essere contrario, a patto che il nuovo progetto abbracci del tutto l'idea di essere un film per adulti.

Ricordiamo che anche Lea Thompson vorrebbe un ritorno di Howard.

"C'è bisogno di quel papero burbero, quel ragazzo maleducato masticatore di sigari. Questo è quello che vorrei vedere per un ritorno di Howard".

Così si è espresso l'attore durante un'intervista a ComicBook.com.

Al momento il personaggio di Howard ha fatto la sua prima apparizione nell'MCU all'interno della scena post-credit del primo capitolo sui Guardiani della Galassia, per poi ricomparire in un episodio di Marvel's What If...?.

I film della Marvel hanno la reputazione di essere prettamente avventure per tutta la famiglia, questo stonerebbe coi toni più squallidi che richiede Howard the Duck, tuttavia Tim Robbins preferirebbe una versione più matura del personaggio, andando contro ai soliti standard dell'MCU.

Non resta che chiedersi quando avremo una concreta interazione del personaggio all'interno di questo universo; intanto ecco la nostra recensione di Howard...e il destino del mondo.