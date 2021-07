Howard the Duck, Lea Thompson ci prova: 'Ho proposto delle idee a Marvel'

Howard the Duck è uno di quei personaggi di cui i Marvel Studios sembrano essersi dimenticati (non fosse per un brevissimo cameo in Guardiani della Galassia): l'irriverente papero vanta però ancora oggi una nutrita schiera di fan, tra cui ovviamente la protagonista del film del 1986, Lea Thompson.

Già nelle scorse settimane Thompson si era proposta come regista per un reboot di Howard the Duck: l'attrice si è però spinta anche oltre, buttando giù una presentazione con alcune idee per un nuovo film da presentare proprio ai Marvel Studios.

"Chip [Zdarsky, fumettista in quota Marvel, ndr] ed io abbiamo lavorato insieme ed è venuta fuori una gran bella presentazione. A Marvel è piaciuta, ma avevano già altri piani per alcuni dei personaggi. Penso che avrei potuto fare un ottimo lavoro perché credo di essere una che potrebbe davvero capire i fan, sia del film che del cartone animato" ha spiegato Thompson.

L'attrice ha poi aggiunto: "Vengo sempre additata per esser stata allo stesso tempo nel film più amato di quell'anno [Ritorno al Futuro, ndr] e nel più odiato [Howard e il Destino del Mondo, ndr]. Questa cosa mi permette di avere una prospettiva unica su Hollyweird". Lo scorso anno, ricordiamo, Marvel ha ufficializzato la cancellazione della serie su Howard the Duck.