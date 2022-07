Howard e il destino del mondo, Lea Thompson:'Quel film ha distrutto la mia carriera'

La star di Ritorno al futuro, Lea Thompson, ha raccontato l'effetto devastante che il ruolo in Howard e il destino del mondo ha avuto sulla sua carriera. L'attrice ha partecipato al film del 1986 diretto da William Huyck nel ruolo di Beverly Switzler, interesse amoroso del pennuto protagonista, Howard il Papero.

Thompson raggiunse la fama interpretando Lorraine, madre del personaggio di Michael J. Fox, Marty McFly, nella trilogia fantascientifica di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro.

E proprio sull'onda del successo del primo film della saga, l'attrice accettò il ruolo di Beverly in Howard e il destino del mondo.



Il film venne massacrato dalla critica, trascinando con sé anche la considerazione dell'attrice:"È stato devastante, nel corso di un anno sono passata dal più grande successo al più grande flop, quindi probabilmente questo ha distrutto la mia carriera cinematografica" ha confessato Thompson intervenuta in un podcast.



"Anche se dopo ho fatto dei buoni film, è stato davvero difficile" ha confessato "Proprio per quel motivo avevo rifiutato Un meraviglioso batticuore di John Hughes, e la settimana dopo l'uscita di Howard e il destino del mondo, il mio amico Eric Stoltz mi portò di nuovo la sceneggiatura e mi disse 'Lo faresti questo film adesso?'". Nel 2018 ci chiedevamo se avremmo mai visto un film stand alone su Howard il Papero.



Da una scelta infelice ad una scelta che le ha cambiato la vita:"E dissi subito di si! Ed è lì che ho incontrato mio marito [il regista Howard Deutch], quindi a volte la cosa peggiore si rivela essere la cosa migliore". In ogni caso Howard e il destino del mondo è diventato un classico degli anni '80 e Lea Thompson è molto contenta del successo, affermando di essere onorata di aver partecipato al film, nonostante tutto.



Lo scorso anno Lea Thompson si propose per dirigere il reboot di Howard il Papero.