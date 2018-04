How to Talk to Girls at Parties: Elle Fanning aliena punk nel trailer ufficiale

A24 ha diffuso in streaming un nuovissimo trailer ufficiale di, il nuovo film diretto dae tratto dal graphic novel di

Scritto per il grande schermo dallo stesso regista a quattro mani con Philippa Goslett, il film trascinerà il pubblico nel mond esotico della Londra suburbana di fine anni '70, dove ogni ragazzo adolescente vuole essere un punk, incluso il protagonista Enn (Alex Sharp). Quando riuscirà a entrare nel party esclusivo della regina del punk, Bodicea (Nicole Kidman), Enn incontrerà Zan (Elle Fanning), una studentessa statunitense di cui si innamorerà a prima vista. Purtroppo i restanti studenti "stranieri" si riveleranno essere degli alieni giunti sulla Terra per preparare un misterioso rito di passaggio.

La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes del 2017, ormai quasi un anno fa (il 21 maggio 2017).

How to Talk to Girls at Parties, che in Italia uscirà con il titolo La ragazza del punk innamorato, vedrà nel cast Elle Fanning, Alex Sharp, Nicole Kidman, Ruth Wilson e Matt Lucas. Prodotto da Film4, il film sarà distribuito negli Stati Uniti il prossimo 18 maggio 2018 da A24, già artefice del successo di pellicole recenti come Moonlight, Lady Bird, The Disaster Artist e Un sogno chiamato Florida.