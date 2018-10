How to Build a Girl: Emma Thompson nel cast insieme a Beanie Feldstein

Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter, Emma Thompson avrebbe accettato una parte principale in How to Build a Girl, adattamento del romanzo semi-autobiografico omonimo pubblicato nel 2014 da Caitlin Moran.

Il film è ambientato nel 1993 e Beanie Feldstein interpreta Johanna Morrigan, teenager intelligente e sovrappeso. Con gli ormoni sempre più in fermento, vuole disperatamente abbandonare la propria città natale e diventare qualcuno. Il suo obiettivo sembra alla portata quando reinventa se stessa come Dolly Wilde, una critica di rock. Mentre ottiene sempre più notorietà si chiede se questo è davvero quello che ha sempre desiderato ottenere. La Thompson interpreterà la parte dell’editrice di Johanna al magazine musicale per cui lavora.

“Avevamo in mente Emma Thompson per la parte dell’editrice fin dal nostro primo incontro con Caitlin; penso che se la parte non fosse andata a le, Caitlin avrebbe semplicemente tagliato il suo personaggio. Grazie al cielo siamo stati molto fortunati che accettasse. Ci sentiamo come benedetti”, ha dichiarato Alison Owen di Munumental Pictures, che produce la pellicola.

Nel resto del cast troveremo Chris O’Dowd (Get Shorty), come detto Beanie Feldstein (Lady Bird) nella parte della protagonista, Alfie Allen (Game of Thrones), Paddy Considine (The Girl with All the Gifts), e Sarah Solemani (Bridget Jones’ Baby). Alla regia del film ci sarà Coky Giedroyc al suo debutto in un lungometraggio per il cinema, dopo una lunga gavetta in televisione (Harlots, Seven Seconds, Gypsy, Penny Dreadful).

La Owen produrrà il film con la Munumental Pictures di Debra Hayward, mentre tra i produttori esecutivi ci saranno Daniel Battsek, Ollie Madden e Sue Bruce-Smith di Film4, Tim Headington e Lia Buman di Tango, Zygi Kamasa e Emma Berkofsky di Lionsgate.

Emma Thompson è attualmente nelle sale italiane con The Children Act - Il verdetto, tratto da Ian McEwan e con Johnny English colpisce ancora. How to Build a Girl dovrebbe esordire nel 2019.