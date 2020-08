How I Met Your Mother, in arrivo i Funko Pop! dedicati a Ted e Barney

Sono passati sei anni dal finale di How I Met Your Mother, e finalmente Funko Pop! ha annunciato i suoi primi prodotti dedicati all'amata sitcom targata CBS.

Come potete vedere in calce all'articolo, i Funko Pop! della serie sono dedicati ai personaggi di Barney Stinson (Neil Patrick Harris), come sempre vestito di tutto punto e con in mano un bicchiere di scotch, e al protagonista Ted Mosby (Josh Radnor), raffigurato insieme all'immancabile corno blu. Per la gioia dell'amico, Ted è vestito con giacca e cravatta: si tratta infatti degli abiti indossati dal personaggio nella scena finale della serie.

I Funko Pop! in questione, come riportato da Comicbook.com, sono disponibili per il preordine a $10.99 su Amazon.com e verranno spediti il prossimo 15 novembre. Se i primi due avranno successo, non abbiamo dubbi, in futuro potremo vedere anche le versioni di Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), Marshall Eriksen (Jason Segel) e Lily Aldrin (Alyson Hannigan), e perché no magari anche un prodotto dedicato a Robin Sparkles o a personaggi secondarci come il Capitano (Kyle MacLachlan).

Che ne pensate dei Pop! realizzati per la serie comedy? Vi piacerebbe vederne di nuovi dedicati ad altri personaggi? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che lo spin-off How i Met Your Father è stato definitivamente cancellato da CBS.