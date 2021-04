How I Met Your Father: una teoria spiegherebbe la connessione tra lo spin-off e HIMYM?

Dopo diversi anni e svariati tentativi, finalmente è stato annunciato l'arrivo di uno spin-off di How I Met Your Mother intitolato How I Met Your Father, che avrà come protagonista Hilary Duff. Ma che tipo di connessione ci sarà con la serie originale (oltre il concept di base)? I fan hanno una teoria al riguardo.

Qualche giorno fa la conferma dello sviluppo di uno spin-off di How I Met Your Mother per la piattaforma di streaming Hulu ha sorpreso i fan della celebre comedy di CBS, che memori del nulla di fatto dei tentativi precedenti, non si aspettavano un simile annuncio.

Ma ora che è stato ufficializzato, e che ne conosciamo anche la durata (la prima stagione sarà composta da 10 episodi) e la logline, possiamo partire già con le teorie.

E solo di teorie si può trattare finora perché nulla è stato detto in merito al tipo di legame che lo spin-off avrà con la serie originale... Se effettivamente ce ne sarà uno, perché al di là del riprendere il format (madre che racconta al figlio come ha conosciuto il padre), potrebbe anche non presentare ulteriori collegamenti con lo show che vedeva protagonista Josh Radnor.

Eppure, alcuni fan hanno ipotizzato che il personaggio interpretato da Hilary Duff possa essere la figlia di Barney Stinson (Neil Patrick Harris).

Se ben ricordate, infatti, Barney ebbe una bambina, come mostrato nell'ultimo episodio di How I Met Your Mother. Tuttavia, il nome della bambina è Ellie, e non Sophie come si chiamerebbe invece il personaggio la Duff nella serie. E in più, lo spin-off è ambientato nel 2021, come recita la logline, e non ci troveremmo con le date.

"How I Met Your Father avrà come protagonista Sophie (Hilary Duff), una madre che racconterà al proprio figlio come ha incontrato suo padre. La serie ci catapulta indietro nel 2021, quando Sophie e il suo stretto gruppo di amici stanno ancora cercando di capire chi sono, cosa vogliono nella vita e come innamorarsi nell'epoca delle app per appuntamenti e dalle opzioni illimitate"

Ma, come suggeriscono i colleghi di TV Line, con Barney non si può mai dire. Chissà se qualche altro figlio illegittimo non possa esserci davvero in giro...

E voi, che ne pensate? Come vorreste che fossero legate le due serie? Fateci sapere nei commenti.