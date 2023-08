How do you live: le prime immagini del film di Hayao Miyazaki, il più costoso di sempre!

Dopo circa un mese di programmazione nei cinema giapponesi, How do you live, il nuovo e ultimo attesissimo film di Hayao Miyazaki anche noto in occidente con il titolo di The Boy and the Heron, si è finalmente mostrato nelle prime immagini ufficiali.

Le foto, disponibili in calce all'articolo, ci arrivano grazie ad un libretto promozionale ufficiale che è stato pubblicato in Giappone nella giornata dell'11 agosto, a circa un mese di distanza dall'uscita del film nelle sale: ricordiamo che How do you live è uscito senza trailer né poster promozionali, dunque questa fornita dal libretto è la prima opportunità che il pubblico fuori dal Giappone ha di dare uno sguardo anticipato al film del maestro dell'animazione.

Secondo quanto riportato, How do you live è il film giapponese più costoso mai prodotto. A dichiararlo il produttore di Studio Ghibli Toshio Suzuki: "Penso che questo film sia probabilmente costato di più da produrre rispetto a qualsiasi altro film realizzato finora nella storia del cinema giapponese". Se fosse vero, allora vuol dire che il budget di How do you live è superiore a quello di The Tale of Princess Kaguya, che nel 2013 era costato 53 milioni di dollari. Curiosamente, Kaguya è stato in realtà un fallimento al botteghino in Giappone, e incassò circa la metà del suo budget di produzione: neanche a dirlo, invece, il film di Mayazaki è già stato registrato come uno dei più grandi successi della storia del botteghino giapponese.

Ricordiamo che attualmente How do you live (o The Boy and the Heron) non ha ancora una data d'uscita italiana.