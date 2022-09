House of the Dragon: parla la più nota coordinatrice d'intimità, da Sean Bean al resto

Nati all'incirca cinque anni fa, i coordinatori d'intimità sono attualmente fra le figure più importanti e in più rapida ascesa sui set, di Hollywood e non solo. Estremamente criticati e non capiti, soprattutto dalla vecchia classe attoriale. Ora la più importante di loro risponde a ogni cosa, da House of the Dragon a Sean Bean.

Continua la messa in onda degli episodi del nuovo prequel di HBO Max, distribuito in Italia su Sky e NOW. Continua l’approfondimento del nuovo, inquietantissimo villain della serie: ecco chi è in House of the Dragon. E di fronte all’ottimo lavoro sulla serie, persino Kit Harington di Game of Thrones ha offerto un suo parere su House of the Dragon. Ma oggi vi parliamo di un argomento che, pur molto caldo per la serie in questione, riguarda Hollywood tutta. La coordinatrice d’intimità Miriam Lucia, che ha lavorato alla serie HBO e viene definita da Deadline “la più impegnata del settore”, risponde a tantissime domande, facendo chiarezza sul suo lavoro.



Spiega Miriam Lucia sulle differenze fra HOTD e GOT, soprattutto in termini di scene di sesso, nettamente inferiori e più controllate: "Il Trono di Spade aveva una reputazione negativa, con Emilia Clarke e altri attori che parlavano di quanto potesse essere difficile e gratuito a volte e di quanta pressione sentivano. Ho ricevuto commenti su altri show da attori più anziani che sono nervosi per la mia presenza, pensando che in qualche modo sto guardando quello che stanno facendo. Non è il mio lavoro. Il mio lavoro è garantire che ci sia un ambiente sicuro. E questo era evidente in House Of The Dragon”.

Continua poi sulle fasi del suo lavoro: “La prima parte è mentale e psicologica, capire cosa vuole il regista e come si sente l'attore al riguardo e capire quali sono i limiti e i confini. E poi, durante una prova, elaboriamo la fisicità e i blocchi che ne possono nascere. Emily Carey per esempio aveva solo 18 anni quando ha dovuto girare quella scena con Paddy Considine. Prima di farla era molto spaventata e ha detto che senza un coordinatore dell'intimità non avrebbe saputo come gestirla. Ma anche per Paddy era un problema, credo abbia un figlio dell’età di Emily".

Spiega infatti sui blocchi condivisi al di là del genere: “Quello che la gente non capisce è che non sono lì solo per le attrici, ma anche per gli interpreti maschili. Da quando sono state introdotte figure come la mia, sono venute fuori una quantità di insicurezze che credevamo solo delle donne. Non è così”. Infine ha affrontato le recenti dichiarazioni di Sean Bean contro i coordinatori e l’ha fatto con incredibile diplomazia: “Credo sia un attore fantastico. Penso solo che sia un uomo di una certa età, che è stato in questo settore per molto tempo e non ha esperienze di questo tipo. O forse ha avuto una brutta esperienza di lavoro con un coordinatore dell'intimità”.

Detta con Woody Allen, tutto quello che avreste voluto sapere sui coordinatori d’intimità (ma non avete mai osato chiedere).