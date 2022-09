House of the Dragon ostacola Gli anelli del potere pubblicando il primo episodio gratis

La faida tra House of the Dragon e Gli anelli del potere è ufficialmente iniziata: nel giorno della premiere de Gli anelli del potere su Prime Video, infatti, HBO ha pubblicato la prima puntata del prequel di Game of Thrones rendendola gratis per tutti su YouTube.

Come saprete in Italia House of the Dragon è esclusiva Sky e NOW, così come lo è di HBO e di HBO Max negli Stati Uniti, ma 'casualmente', proprio oggi in cui Il signore degli anelli: Gli anelli del potere debutta su Prime Video, il primo episodio del prequel di Game of Thrones è comparso su YouTube e può essere visto gratuitamente da chiunque. Che ci sia il machiavellico Ditocorto dietro questa geniale mossa di marketing? Non è da escludere. In fondo era ovvio aspettarsi che tra le due attesissime serie tv fantasy, entrambe prequel di due altrettante saghe molto amate, si sarebbe scatenata una guerra senza quartiere, e la prima mossa è arrivata da parte di HBO: quale sarà la risposta di Prime Video? Staremo a vedere.

Ricordiamo che House of the Dragon è basato sul romanzo 'Fuoco e Sangue' di George RR Martin ed è ambientato circa duecento anni prima della storia di Daenerys Targaryen e Jon Snow; Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, invece, è ambientato diversi millenni prima degli eventi della trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson, ed è basato su personaggi della Seconda Era dell'universo narrativo creato da JRR Tolkien.

La domanda a bruciapelo dobbiamo farvela: quale tra le due preferite? Ditecelo nei commenti!