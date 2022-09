House of the Dragon: chi è il drago di Re Viserys? Tutto su Balerion il Terrore Nero

House of the Dragon ha già introdotto diversi nuovi draghi appartenenti alla dinastia della famiglia Targaryen, ma una delle bestie che i fan di Game of Thrones non faranno in tempo ad ammirare è Balerion, il drago di Re Viserys.

Questo perché, durante gli eventi raccontanti dalla nuova serie tv di HBO ispirata alla saga letteraria di George RR Martin, Balerion è già morto e riposa nella sala ad Approdo del re: la sua storia a Westeros, però, inizia molto prima degli eventi di House of the Dragon e appartiene alla leggenda.

Balerion infatti fu impiegato da Aegon il Conquistatore conquistare Harrenhal, la quale fu strappata alla Casa Hoare e assegnata alla Casa Tully, che ottenne anche il titolo di Lord Supremo del Tridente. Durante la battaglia Balerion, insieme ai draghi delle sorelle di Aegon, Vhagar e Meraxes, fu artefice della distruzione del più grande esercito mai schierato contro i Targaryen, e anche in questo caso la vittoria di Aegon il Conquistatore sancì la fine di Casa Gardener e l'ascesa di Casa Tyrell e di Casa Lannister come Custodi del Sud e dell'Ovest, rispettivamente. Successivamente Aegon avrebbe anche schierato Balerion per numerose conquiste, incluse quelle della Prima Guerra di Dorne.

In seguito all'incoronazione di Aegon come Re degli Andali, dei Rhoynar e dei Primi Uomini, Signore dei Sette Regni e Protettore del Regno, Balerion usò il suo soffio infuocato per sciogliere le spade dei nemici sconfitti e forgiare il Trono di Spade, e dopo la morte di Aegon il drago si legò a Viserys I Targaryen, che divenne l'ultimo della sua dinastia a cavalcarlo prima che la creatura, qualche tempo dopo, morì di vecchiaia. Successivamente, solo il drago Vhagar sarebbe cresciuto fino a rivaleggiare con Il Terrore Nero in fatto di dimensioni.

