House of Hammer: la docuserie shock di Armie Hammer tra sesso ed abusi

Meno di un mese fa l'uscita del trailer di House of Hammer, racconto incentrato sulla turbolenta vita dell'attore Armie Hammer, aveva provocato sgomento e indignazione. Da oggi il documentario è disponibile sulla piattaforma streaming Discovery+.

Quello che viene raccontato in House of Hammer la potremmo definire l'ascesa e la caduta di un uomo, prima ancora che di un attore, accusato di abusi sessuali e cannibalismo. Così viene descritto Armie Hammer nel documentario prodotto da sua zia Casey che, nel tentativo di scandagliare la vita del nipote, ripercorre quella di un'intera famiglia e dei loro crimini sapientemente tenuti nascosti: "In apparenza eravamo una famiglia perfetta. Ma se ingrandite Succession di un milione di volte, quella era la mia famiglia".

Non solo Armie, quindi, ma anche il bisnonno Armand Hammer, lo zio Julian Hammer e il padre Michael Hammer compaiono nella pellicola uscita oggi su Discovery+. In una narrazione che in 3 ore lascia lo spettatore perennemente con il fiato sospeso, dinanzi a rivelazioni via via sempre più sconvolgenti su un sesso cannibalico e violenze continue.

Due donne raccontano le presunte aggressioni subite da Hammer e le loro rispettive relazioni iniziate durante la pandemia da Covid-19. Nel corso delle loro testimonianze, sono stati condivisi sullo schermo presunti testi e messaggi scritti sui social media da Hammer, molti dei quali sono apparsi sui giornali lo scorso anno, tra cui "Sono un cannibale al 100%" o "Sei stata la versione più intensa ed estrema che abbia mai avuto. Ti ho violentato sul pavimento con un coltello contro di te. Tutto il resto sembrava noioso", si legge in un messaggio.

Un resoconto che pare non lasciare scampo alla star di Chiamami con il tuo nome, che fino ad ora ha sempre negato tutto continuando a fare l'attore e che, aiutato dalla moglie, ha scelto di andare in rehab.