House of Gucci, nuovi video ufficiali: cresce la tensione tra Lady Gaga e Adam Driver

MGM ha diffuso due nuovi video ufficiali per il lancio di House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott che porta sul grande schermo l'episodio di cronaca nera che vede protagonisti Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, imprenditore a capo della casa di moda Gucci, interpretati da Lady Gaga e Adam Driver.

Dopo l'ultimo trailer di House of Gucci, questi brevi video promozionali mostrano la crescita della tensione tra Patrizia e Maurizio nella lotta tutta interna alla famiglia Gucci per il controllo dell'azienda.

Nella prima clip, Maurizio esamina alcuni prodotti contraffatti che imitano quelli prodotti da Gucci: per Patrizia si tratta di una minaccia al noto brand di lusso, ma sembra che per il marito non sia un problema così importante.

Nella seconda clip vediamo che la tensione nella coppia è aumentata: Patrizia prova a convincere Maurizio della necessità di estromettere dalla gestione dell'azienda di famiglia Paolo e Aldo Gucci, rispettivamente interpretati nel film da Jared Leto e Al Pacino. L'invito è molto poco delicato: "E' tempo di buttare la spazzatura".

Dai due video promozionali di House of Gucci si può cogliere uno spaccato di vita della coppia, ma soprattutto alcuni indizi su come Patrizia Reggiani si fa strada nella dinastia Gucci e sulla sua ambizione per il controllo dell'azienda, un'ambizione che porterà al caos nella famiglia e, a seguire, all'omicidio del marito Maurizio.

Il cast di House of Gucci è più che stellare: oltre ai 4 grandi nomi già menzionati, nel film appariranno anche Jeremy Irons e Salma Hayek, insieme a Jack Huston, Reeve Carney e Camille Cottin. Il film, atteso nelle sale italiane il 16 dicembre, ha già ricevuto le sue prime reazioni positive e c'è addirittura chi paragona House of Gucci al Padrino!