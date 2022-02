House of Gucci, quando uscirà in bluray il film con Lady Gaga? Scoprite la data

A pochi mesi dall'uscita di House of Gucci al cinema, il nuovo film diretto dall'acclamato regista Ridley Scott si prepara al debutto per il mercato home-video, distribuito da Eagle Pictures.

Tra i più grandi campioni d’incassi del 2021, House of Gucci uscirà in home-video dal 23 marzo 2022: con un cast di all star che include Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto e Al Pacino, il film sarà edito nei formati DVD, Blu-ray, e 4K, nonché in una imperdibile edizione steelbook che includerà il doppio formato Blu -Ray e 4K.

Ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato la casa di alta moda italiana divenuta famosa in tutto il mondo, il film ha ricevuto numerosissime candidature agli Screen Actor Guild Awards e ai Golden Globes, con Lady Gaga nominata come miglior Attrice per il ruolo di Patrizia Reggiani. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni di potere, creatività, ambizione, tradimento, vendetta e omicidio, tutto per il controllo della Maison che portava il nome della famiglia.

Inoltre, sempre dal 23 marzo prossimo, Eagle Pictures proporrà anche le riedizioni per la colonna 4Kult di John Wick di Chad Stahelski, primo episodio della saga action con Keanu Reeves, e di La La Land di Damien Chazelle, il musical campione d'incasso nominato a 14 premi Oscar: entrambi i film saranno presentati in edizioni speciali a tiratura limitata.

Nel frattempo, scoprite nuovi dettagli su una controversa scena eliminata da House of Gucci.