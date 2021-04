House of Gucci, sul set di Ridley Scott compare a sorpresa anche Salma Hayek

Contemporaneamente all'emergere dei primi dettagli della trama di House of Gucci, uno dei tre nuovi film in arrivo da Ridley Scott, arriva la conferma di un altro prestigioso ingresso nel già nutritissimo cast.

Come dimostrano le foto nel post che trovate in calce all'articolo, infatti, l'attrice messicana naturalizzata statunitense Salma Hayek si è unita al cast all-star guidato da Lady Gaga e Adam Driver: la Hayek, che presto debutterà nel Marvel Cinematic Universe grazie a Eterni di Chloé Zhao, nel film di Scott interpreta la chiaroveggente Pina Auriemma. Nel film, attualmente in fase di riprese in Italia, anche Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto e Jack Huston.

"Sono così felice di poter confermare che la mia buona amica Salma si è unita al nostro meraviglioso cast!" ha detto la produttrice Giannina Scott a Deadline. "Sono 20 anni che parlo con lei di questo progetto sulla famiglia Gucci, e ora che finalmente siamo riusciti a realizzarlo anche lei ne farà parte".

House of Gucci è basato sul libro di Sara Gay Forden 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed', e segue gli eventi realmente accaduti negli anni '80 e '90 che hanno portato all'omicidio di Maurizio Gucci (Adam Driver), ex leader della famosa casa di moda italiana e nipote del fondatore Guccio Gucci. La sua ex moglie Patrizia, interpretata da Lady Gaga, è stata soprannominata la Vedova Nera durante il processo: giudicata colpevole di aver pianificato l'omicidio, è stata condannata a 29 anni di prigione nel 1998, ma è stata rilasciata nell'ottobre 2016.

Il film ha una data di uscita prevista per il 24 novembre 2021.